حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق يوتيوب الكثير من الجدل فقد وثق المقطع العثور على نسخة قديمة من القرآن في أعماق البحر، إلا أن الادعاء خاطئ، والحقيقة غير ذلك.



و بحسب ما ذكرته "فرانس برس" يظهر في مقطع الفيديو المصور في قاع البحر وشخص يحمل صندوقاً وجده بين الحجر، ثم ظهر مقطع آخر لشخص يتحدث عن نسخة نادرة للقرآن.

وعلّق الناشرون بالقول إن غواص أمريكي عثر في البحر على صندوق به مصحف مطبوع من القرن الثامن عشر، فيما حظي مقطع الفيديو آلاف المشاهدات والمشاركات.



وتعد الحقيقة أن ما تم العُثور عليه، في قاع البحر ليس قرآناً، كما زعمت المنشورات بل رفات، لأحد الأشخاص، وفي نهاية الفيديو يظهر الغطّاس وهو يعيد الصندوق إلى المياه مرة أخرى.