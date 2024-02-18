عماد متعب: نفسي زيزو يلعب للأهلي والحضري مكشر للكل

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصريحات عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية.

وقال عماد متعب في حواره مع أحمد حسن: نفسي زيزو يلعب للأهلي والحضري مكشر للكل.



علي الجانب الآخر حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.