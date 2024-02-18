عماد متعب: رابطة الأندية مهمتها مساعدة جهاز المنتخب ونتمنى نهاية سعيدة للدوري

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أن الرابطة سوف تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب الوطني من خلال توفير جدول منتظم، موجها الشكر إلى وزارة الداخلية على زيادة أعداد الحضور في المباريات الى ٢٠ ألف مشجع.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : خلال الاجتماع مع الكابتن حسام حسن طلب المساعدة في خوض بطولة الإمارات الودية، ومهمتنا مساعدته بما لا يضر جدول المسابقة، وبالفعل هناك مؤجلات عديدة لكنها لأسباب قهرية.

وأضاف: نتمنى أن ننهي الدوري مثل العالم بأجمعه ومنح الأندية فرصة للراحة وإقامة معسكرات إعداد.