أشتية: نتنياهو لم يحقق أى شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه يجب تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على الأرض.



وتابع، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية ولن نسمح بتصاعد دائرة العنف بالمنطقة، لافتًا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين.



وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يدمر المدن والمخيمات الفلسطينية متعمدًا تهجير المواطنين والنازحين.