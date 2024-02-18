عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم البؤر الإجرامية في محافظتين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين( لأحدهم معلومات جنائية) و تنفيذ (790) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة 5 متهمين ("4 منهم لهم معلومات جنائية"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة حكم قضائي مديرية امن اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

«حتحوت» يكشف عن أزمة في اختيار حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو.. إبريل المقبل

مجلس الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسة الحكومة حول التحديات أمام الصناعة المصرية

الأمن القومي الإسرائيلي يكشف حقيقة غلق بايدن الهاتف في وجه نتنياهو

رئيس «ميدياما» الغاني: «الشناوي» أفضل لاعب في الأهلي وقادرون على الفوز يوم الجمعة

التقى الإمام الأكبر.. سفير البرازيل يطالب بإنشاء معهد أزهري لخدمة مسلمي بلاده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة المرملة بدون سمنة وبيض

القصة الكاملة| حقيقة طلاق أمير عيد وليلي.. ماذا يحدث وما سبب تصدرهما التريند؟

أظافر قوية وضغط منتظم.. فوائد لا تعرفها عن تناول أرجل الدجاج

شيكابالا «شتمني».. ولو كنت ظالمًا ما كان التوفيق لازم منتخب مصر|رسائل قاسية من حسن شحاتة لهؤلاء

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. ملاحظات على برومو مسلسل بيت الرفاعى لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ