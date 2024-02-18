عروض نيلية ومعدات حديثة.. شرطة المسطحات تستعرض قدراتها | صور

بسرعة مرتفعة، يتحرك الإسعاف النهري الفيبر، بمجرى نهر النيل، لانقاذ المواطنين، حيث يوجد بها كافة التجهيزات الموجودة بسيارة الإسعاف التي تتحرك بالشوارع.

وظهرت معدات وأطقم حديثة ومتطورة للإسعاف النهري بوزارة الداخلية، وذلك خلال العروض التي قدمها رجال شرطة المسطحات بنهر النيل، في إطار الاحتفالات المتواصلة لعيد الشرطة، والذي كان آخره اليوم بمقر ادارة العمليات والتأمين بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وقدمت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية اليوم الأحد عروضًا بنهر النيل احتفالًا بعيد الشرطة، حيث شكل رجال الشرطة دوائر متعددة باللانشات في نهر النيل، وحرص عدد من الطلاب والأطفال على مرافقة رجال الشرطة أثناء العروض داخل اللانشات حاملين الأعلام المصرية.

ويقام الحفل تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور عددًا من القيادات الأمنية، وحرص أسر الشهداء على حضور الاحتفالية.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر ادارة العمليات والتأمين بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قدم رجال الشرطة عددا من العروض المائية لشرطة البيئة والمسطحات، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري، باستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذي تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائي، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

وبينت العروض التي تضمنها الاحتفال الدور الحيوي الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك المهام المنوط بها رجال الادارة في مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والثروة السمكية، ونهر النيل، والثروة الزراعية، والملاحة الداخلية، وتأمين العائمات السياحية، وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.

وتضمن الاحتفال تنفيذ بيان عملي تمثل في حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائي لنهر النيل، للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، وكذلك التعامل مع الحرائق، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللانشات، ومنها اللانش الفايبر جلاس الساحلي، واللانشات المطاط، ولانشات الريب، وكذلك الاسعاف النهري الفيبر، بالإضافة إلى الموتوسيكلات المائية.

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