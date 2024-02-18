لأول مرة منذ شهر.. جانتس يحضر جلسة الحكومة الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، الوزير بيني جانتس، حضر إلى جلسة الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ شهر.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية يقاطع بيني جانتس وغادي آيزنكوت وهيلي تروبر جلسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك إثر خلافات متصاعدة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ تشكيل حكومة الطوارئ بشأن ما وصف بالتهكم على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وكان الخلاف في الداخل الإسرائيلي تزايد بشدة بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، وهاليفي، في جلسة لمجلس الوزراء، وصلت إلى حد الصراخ والتهديد.