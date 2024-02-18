لنقل المياه لسكان الوديان البدوية.. التضامن تدعم جنوب سيناء بسيارتين فنطاس

دعمت وزارة التضامن محافظة جنوب سيناء بسيارتين "فنطاس" من أجل نقل المياه العذبة لسكان الوديان البدوية في عمق الجبال.

وقد شهد لواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تدشين سيارتي المياه، واللتان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدعم محافظة جنوب سيناء بهما، لتوصيل مياه الشرب مجانًا إلى المواطنين بالتجمعات البدوية التي تقع في نطاق الظهير الصحراوي.

وأوضح المحافظ أن التكلفة الإجمالية للسيارتين 12 مليون جنيه، بواقع 6 ملايين لكل سيارة، وتبلغ سعة السيارة 10 متر مكعب من المياه.

ووجه محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها الدائم للمحافظة، والسعي لتوفير جميع الإمكانيات خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجًا.

شهد التدشين اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، وأنور محمود، مدير مديرية التضامن بالمحافظة.

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