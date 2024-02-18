إزالات فورية لـ 43 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والفتح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الدورية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي بالمراكز والأحياء لافتاً إلى العمل على تنفيذ توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأراض املاك الدولة بكافة الطرق الممكنة، مشيراً إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها وفقاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذي وجه بتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز من خلال حملات دورية مستمرة أو حملات الموجات المتتالية ومراحلها المختلفة للإزالات التي انتهى منها المرحلة الأولى للموجة 22 حتى الآن على أن يتم بدأ المرحلة الثانية منها يوم 24 فبراير وتستمر إلى 15 مارس فضلاً عن إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 43 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي القوصية والفتح خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز القوصية، وعلى عطا نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، وعمرو اسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وخالد حجازي مدير الازالات بالفتح وصالح البارودي ومحمد عبد الحميد ومسئولى الأملاك والتنظيم بالقوصية ومسئولي الزراعة والازالات والاشغالات والجمعيات الزراعية وغيرهم كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ 4 حالات تعدي على أراض زراعية بـ (عرب مطير وحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر ، وحوض الراتبة بقرية بني مر) وذلك بنطاق مركز الفتح ، وتنفيذ ٣٩ حالة إزالة تعدي على أملاك الدولة بمركز القوصية مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة.