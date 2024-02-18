عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية لـ 43 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والفتح

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الدورية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي بالمراكز والأحياء لافتاً إلى العمل على تنفيذ توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأراض املاك الدولة بكافة الطرق الممكنة، مشيراً إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها وفقاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذي وجه بتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز من خلال حملات دورية مستمرة أو حملات الموجات المتتالية ومراحلها المختلفة للإزالات التي انتهى منها المرحلة الأولى للموجة 22 حتى الآن على أن يتم بدأ المرحلة الثانية منها يوم 24 فبراير وتستمر إلى 15 مارس فضلاً عن إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي


وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 43 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي القوصية والفتح خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز القوصية، وعلى عطا نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، وعمرو اسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وخالد حجازي مدير الازالات بالفتح وصالح البارودي ومحمد عبد الحميد ومسئولى الأملاك والتنظيم بالقوصية ومسئولي الزراعة والازالات والاشغالات والجمعيات الزراعية وغيرهم كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ 4 حالات تعدي على أراض زراعية بـ (عرب مطير وحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر ، وحوض الراتبة بقرية بني مر) وذلك بنطاق مركز الفتح ، وتنفيذ ٣٩ حالة إزالة تعدي على أملاك الدولة بمركز القوصية مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة.

أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة بأسيوط إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

موضوعات متعلقة

إزالة 42 حالة تعدي واسترداد 3417 مترا و590 فدان زراعة بـ أسيوط

محافظ أسيوط: افتتاح 25 منفذا لـ"أهلا رمضان" بالمراكز والأحياء

ترشيحاتنا

نتنياهو يوافق على تقييد وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

استياء في شمال الأراضي المحتلة من عجز قيادة إسرائيل عن مواجهة حزب الله

الحكومة تعلن مفاجأة سارة عن اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ