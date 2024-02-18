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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتقال مسافر بريطاني يسحل مضيفة جوية ويحطم مرحاض الطائرة

صدى البلد

اعتقل مسافر بريطاني بتهمة الاعتداء على مضيفة طيران، وتدمير مرحاض الطائرة خلال رحلتها الجوية.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قال شهود العيان اضطروا أن يتدخلوا لمنع الفوضى التي  خلفها المسافر  خلال رحلة جوية من مطار بانكوك لمطار هيثرو البريطاني يوم الأربعاء الماضي أثناء هبوط الطائرة بلندن.

وافادت الصحيفة أن الشرطة البريطانية اعتقلت المسافر  النصف متعري بتهمة الإيذاء الجسدي وتعريض الطائرة للخطر.

وتوضح  لقطات مصورة من قبل ركاب الطائرة، المسافر وهو يعتدي على المضيفة بالضرب ويسقطها ارضاً، حيث قالت إحدى شهود العيان، أن المسافر المتهم كان في مرحاض الطائرة وبدأ في الصراخ والصياح.

وتابعت أن المسافر بدأ في تحطيم باب المرحاض، ليتدخل أحد المسافرين لوقف الرجل عن تصرفاته لتندلع بعدها مشاجرة مروعة، أثناء تحليق الطائرة في الجو.

فيما حذر طاقم الطائرة المسافرين أنه في حال عدم توقف المشاجرة، سيضطر فريق الطائرة للهبوط بمطار دبي، ولكن لحسن الحظ تمكنت الطائرة من إكمال رحلتها، بعد تمكن اثنين من المسافرين من السيطرة على المسافر الغاضب وتهدئته حين هبطت الطائرة بمطار لندن الرئيسي وتم اعتقاله من قبل قوات الأمن.

مسافر مضيفة طيران طائرة مرحاض

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