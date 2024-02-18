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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان لازم يموت.. المتهمون بإنهاء حياة طبيب التجمع يفجرون مفاجأة خلف القضبان..فيديو

متهمة ارشيفيه
متهمة ارشيفيه

تحدثت المتهمة الأولى في قضية مقتل طبيب التجمع الثري، من داخل قفص الاتهام في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة طبيب التجمع والتي يحاكم فيها 4 متهمين بينهم سيدتين ": أنا أول مرة اشتغل عنده".

https://www.facebook.com/share/v/xHDf5JPcRa7ihNb9/?mibextid=CTbP7E

وقال المتهم الثالث في القضية، من داخل حجز المحكمة :" المجني عليه كان لازم يموت".

https://www.facebook.com/share/v/xHDf5JPcRa7ihNb9/?mibextid=CTbP7E

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"وآخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

طبيب التجمع الخامس

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

طبيب التجمع التجمع الخامس سلك كهربائي طبيب التجمع الخامس علام علاقة غير شرعية

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