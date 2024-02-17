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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته المخدرات

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإحرازة المخدرات في مدينة نصر.

كشف أمر الإحالة أنه في يوم 19 يوليو 2023 بمنطقة أول مدينة نصر أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهر مخدراً الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مخدرات في مدينة نصر

شهد مجري التحريات، نقيب شرطة بقسم أول مدينة نصر، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياته السرية باتجار المتهم في المواد المخدرة فاستصدر أذناً من النيابة العامة، وبالانتقال إلى مكان الواقعة أيقن تواجد المتهم بالطريق العام حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 أكياس بلاستيكية يحوى الايس المخدر ومبلغ مالي.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن 5 أكياس بلاستيكية يحوي كل منها على كمية من مسحوق بلوري ووزنت قائماً 4 جرام ، وثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المخدر.

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