علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محكمة إسرائيلية تصدر حكما بتجميد قرار هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس

محمود نوفل

أفادت تقارير صحفية بأن ‌‏محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بتجميد قرار هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس في طولكرم.

وبدأ مواطنون بإخلاء مقتنياتهم من منازلهم المهددة بالهدم في مخيم نور شمس بطولكرم، وسط إطلاق نار مكثف، في حين شهدت مناطق الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات مستمرة.

وعاد العشرات من سكان مخيم نور شمس بعد تهجيرهم منه قسرا، لآخر مرة لجمع مقتنياتهم الشخصية، قبل هدم 25 مبنى سكنيا من قوات الاحتلال.

وسارع عشرات من الأهالي، منذ أمس الأربعاء، إلى جمع أكبر قدر ممكن من مقتنياتهم، من قطع أثاث والعاب أطفال، وحتى إطار نافذة، حمَّلوها على شاحنات صغيرة، تحت أنظار جنود الاحتلال الذين دققوا في هوياتهم، وقاموا بتفتيشهم جسديا، ولم يسمحوا بالدخول، إلا لمن صدرت إخطارات بهدم منازلهم.
 

أسعار الفراخ اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
