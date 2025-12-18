محكمة إسرائيلية تصدر حكما بتجميد قرار هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس

أفادت تقارير صحفية بأن ‌‏محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بتجميد قرار هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس في طولكرم.

وبدأ مواطنون بإخلاء مقتنياتهم من منازلهم المهددة بالهدم في مخيم نور شمس بطولكرم، وسط إطلاق نار مكثف، في حين شهدت مناطق الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات مستمرة.

وعاد العشرات من سكان مخيم نور شمس بعد تهجيرهم منه قسرا، لآخر مرة لجمع مقتنياتهم الشخصية، قبل هدم 25 مبنى سكنيا من قوات الاحتلال.

وسارع عشرات من الأهالي، منذ أمس الأربعاء، إلى جمع أكبر قدر ممكن من مقتنياتهم، من قطع أثاث والعاب أطفال، وحتى إطار نافذة، حمَّلوها على شاحنات صغيرة، تحت أنظار جنود الاحتلال الذين دققوا في هوياتهم، وقاموا بتفتيشهم جسديا، ولم يسمحوا بالدخول، إلا لمن صدرت إخطارات بهدم منازلهم.

