13 كلبا بيتبول تنهش مربيها حتى الموت بأمريكا | تفاصيل

لقى رجل مصرعه على يد 13 كلب من فصيلة البيتبول، اثناء اطعامهم بعد اندلاع مشاجرة فيما بينهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، ورد بلاغ لشرطة كاليفورنيا الجمعة الماضي، من قبل صديق الضحية يفيد بأنه اكتشف جثة صديقه البالغ من العمر 35 عاما في حديقة منزله، وهو منهوش من قبل 13 كلب.

قال أحد الجيران، أن الضحية كان يعيش بمفرده مع كلاب البيتبول التى كان يعتني بها داخل حديقة منزله.

وحين وصل الضباط إلى منزل الضحية، وجدوا 5 كلاب و 8 جراوي بعمر 4 و 6 شهور بجوار جثة الضحية الذي تعرض للنهش بشكل وحشي من قبلهم.

ومنذ ذلك الحين، قام والد الضحية بتسليم الكلاب لمراقبة الحيوانات من أجل “الحجز والفحص”، بحسب قانون ولاية كاليفورنيا، قد يتم قتل الكلب الذي يعض شخصًا ما إذا كان مصابًا بداء الكلب، أو عض أشخاصًا من قبل، أو تم تدريبه على القتال أو الهجوم.