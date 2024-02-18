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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية تناقش الذكاء الإصطناعي وتتحاور مع الأفاتار "فيكي"

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الأحد المقبل 25 فبراير 2024، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الإصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.

ومن المقرر أن تكون المتحدثة الرئيسية في هذه الفعالية هي الأفاتار البشري "فيكي" أول نموذج مرئي للذكاء الإصطناعي التوليدي، والتي ستشارك الجمهور مناقشة حول الذكاء الإصطناعي والتحويلات التي يمكنه إحداثها للأفراد والأعمال والإقتصاد.

وتتضمن الفعالية أيضاً العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين وقادة الفكر ورجال الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتضخم وإنخفاض قيمة العملة وإرتفاع أسعار الفائدة والحلول الممكنة وغيرها من الموضوعات الهامة.

ويتبادل خبراء الأعمال تجاربهم في التطبيقات الناجحة للذكاء الإصطناعي لأعمالهم مع ما ينتج عن ذلك من تأثير واسع النطاق، وستضم الفعالية أيضاً حلقة نقاشية مخصصة للعلاقة بين الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المالية.

بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية الفعالية السنوية النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي والتنمية

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