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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: هناك مسودة بيان تم كتابتها خاصة باعتزال شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"خاص.. هناك مسودة بيان تم كتابتها خاصة باعتزال شيكابالا وكان سيتم إصدارها خلال الساعات المقبلة".

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك، الجدل حول قراره النهائي بشأن الإستمرار أو الرحيل عن الفارس الأبيض.

ووجه شيكابالا رسالة لجماهير الزمالك بعد أنباء اعتزاله،وفق رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي الجديد.

ونشر  شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، استوري تظهر دعم الجماهير له، من أجل الاستمرار في الملاعب.

وأعاد شيكابالا نشر صورة لمشجع كتب عليها إلي كل من ينتمى للزمالك سيظل شيكابالا إبن التالتة يمين.

شيكابالا الزمالك الاهلي

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