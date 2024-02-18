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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دب كاد يقتل مدربه بطريقة مروعة خلال عرض سيرك في الصين

صدى البلد

كاد يتحول عرض سيرك إلى حادثة مروعة، بعد أن حاول دب أسود افتراس مدربه في هجوم مروع أمام المشاهدين.

واظهرت لقطات استثنائية اللحظة التي تحول فيها العرض إلى حالة من الفوضى بعد أن قام دب أسود آسيوي يدعى شيونج شيونج، بإلقاء المدرب على الأرض، بينما هرع زميله إلى المسرح لمحاولة مساعدته على تحرير المدرب من قبضة الدب المفترس.


ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، فقد تطلب الأمر ستة من موظفي السيرك في هوتشو بالصين لتحرير قبضة الدب المحكمة وإعادته إلى قفصه يوم الثلاثاء (13 فبراير).

وفور تداول  الفيديو  عبر منصة  Douyin، النسخة الصينية من التيك توك، انتاب رواد التواصل الإجتماعي الذهول لما فعله الدب في مدربه خلال عرض السيرك الذي كاد يتحول إلى مسرح جريمة.

مسرح جريمة رض سيرك

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