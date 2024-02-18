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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

731 طن دقيق وسكر وأرز.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع الغذائية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (372 طن سلع تموينية أبرزها "46 طن دقيق - 37 طن سكر - 36 طن أرز - 90 طن أعلاف حيوانية" - 153 ألف لتر مواد بترولية - 21 ألف عبوة سجائر).

واتخذت الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة التموين الجرائم التموينية الرقابة على الاسواق السلع الغذائية جرائم التموين سلع تموينية

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