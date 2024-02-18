علماء آثار يكتشفون أقدم خرز معروف في نصف الكرة الغربي.. تفاصيل

اكتشف علماء آثار في وايومنج أقدم خرز معروف في نصف الكرة الغربي والتي تعد زينة عظمية عمرها حوالي 13000 عام صنعتها شعوب كلوف ما قبل التاريخ.

ووفقًا للباحثين، فإن الخرزة أنبوبية الشكل بطول 0.3 بوصة (7 ملليمترات) ومصقولة لها عدة أخاديد وصُنعت من عظم أرنب.

وأشاروا إلى أن اللون الأحمر الخفيف للخرزة قد يكون ناتجًا عن التربة المحيطة الغنية بأكسيد الحديد الأحمر.

عثر الباحثون على الخرزة بالقرب من بقايا موقد ما قبل التاريخ جنبًا إلى جنب مع قطع أثرية أخرى من شعوب كلوف.

لم يكن شعب كلوف أول من سكن الأمريكتين، فقد وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل 13000 عام عبر جسر بيرينغ لاند - وهو الآن مسار مغمور عبر مضيق بيرينغ كان موجودًا خلال العصر الجليدي الأخير.

يرتبط دليل وجود شعب كلوف برؤوس حرابهم الأيقونية، لكنهم اختفوا منذ حوالي 12750 عامًا، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه فترة درياس الأصغر الباردة وانقرضت بعض الحيوانات الكبيرة في المنطقة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تود سوروفيال، عالم الآثار في جامعة وايومنغ، لموقع Live Science: "عندما نقوم بتنميط حياة الأمريكيين الأوائل، نميل إلى التفكير فيهم كمطاردين للثدييات الكبيرة، وخاصة الماموث". "هنا نحصل على لمحة صغيرة عن جانب آخر من الحياة وهو الملابس والزينة."

اكتشف الخرزة الصغيرة عام 2016 في موقع ماموث لا بريلي في مقاطعة كونفيرس. كما كشف علماء الآثار أيضًا عن أكثر من 40.000 أداة حجرية من كلوف في الموقع، بالإضافة إلى البقايا الجزئية لماموت كولومبي صغير (Mammuthus columbi)، والبقايا المحترقة لبيسون العصر الجليدي (Bison antiquus)، وإبر عظمية وبقايا عدة حفر نار، وفقًا للدراسة.