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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 372 طن سلع تموينية مخبأة و43 قضية اتجار بالنقد الأجنبي

سلع تموينية
سلع تموينية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات .

ونجحت الحملات في ضبط 372 طن سلع تموينية حجبها تجار عن الأسواق، و43 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى.

 كما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن ، شن الحملات التموينية المكبرة والتي أسفرت عن ضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها 372 طن سلع تموينية أبرزها "46 طن دقيق ، 37 طن سكر، 36 طن أرز ، و90 طن أعلاف حيوانية" بالإضافة إلى 153 ألف لتر مواد بترولية ، و21 ألف عبوة سجائر.

وواصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 21 مليون جنيه.

الحملات التموينية الداخلية السوق المصرفى المضاربة النقد الأجنبي سلع تموينية وزارة الداخلية

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