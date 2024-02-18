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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مهرجان الاسماعيلية يقيم معرض "شادي عبد السلام " للمصور الفوتوغرافي محمد بكر

صدى البلد

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25 المقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، معرض" شادي عبد السلام" للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر

ويقام المعرض من ارشيف المصور محمد بكر لصور المخرج الراحل شادي عبدالسلام  أمام وخلف الكاميرا، حيث يقام المعرض علي هامش فعاليات المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن المصور محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل ما يزيد عن 60 عاما في مهنة التصوير، سجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويزيد رصيده عن الألف فيلم سينمائي، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما او ما يدور وراء الكواليس، عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم .

أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت، وغيرها من الأعمال الخالدة.

أما الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 وقد بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957 م. ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، وشارك شادي في الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وقد شارك في إعداد ديكورات الفيلم وأزيائه وإكسسواراته، كما عمل أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي "الحضارة" للمخرج "روبرتوروسللين" والفيلم الأمريكي "كليوباترا" للمخرج "جوزيف مانكوفيتش.

قدم الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970م وهو فيلم مأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم " شكوى الفلاح الفصيح " ، وقد فاز فيلم " الفلاح الفصيح " بجائزة السيدالك في فينسيا في نفس العام ، كما قدم أفلاما مثل "جيوش الشمس " و  "كرسي توت عنخ آمون الذهبي" و " الأهرامات وما قبلها" و"رع مسيس الثاني"

أما فيلمه  " المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية .

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

الرصاصة لا تزال في جيبي السينمائي عصام زكريا الناقد السينمائي عصام زكريا شادي عبد السلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

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