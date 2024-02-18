أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن إنتهائه من تصوير مشاهد فيلم “بنقدر ظروفك”، والذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى جميع دور العرض السينمائية.

ونشر أحمد الفيشاوي عددًا من الصور وهو من داخل كواليس الفيلم ، وكتب معلقًا: اخر يوم تصوير ”بنقدر ظروفك” و عفا الله عما سلف .. الفيلم قريبآ في جميع سينمات مصر و الوطن العربي.

تأليف و إنتاج : سمير النيل (Colombia art productions ).

وفيلم “بنقدر ظروفك” من إخراج ‏أيمن مكرم وإنتاج وتأليف ‏سمير النيل ‏وبطولة أحمد الفيشاوي عارفة عبد الرسول ‏،مي سليم ،نسرين طافش، محمد محمود".

وعلى صعيد متصل، طرح فيلم "السيستم" للفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية.

وفيلم “السيستم” ، هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت.

وفيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

يعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.