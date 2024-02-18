زوجة مدافع الزمالك تلفت الأنظار بإطلالة ساحرة | شاهد

شاركت إيمان، زوجة محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان بإطلالة كاجوال ملفتة، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدًا الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.