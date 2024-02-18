كاميرات المراقبة وسيارته.. مفاجأة في حادث مقـ تـل مسئول عسكري يمني ببولاق الدكرور

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل مقتل مسئول عسكري يمني في منطقة بولاق الدكرور، والأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت وراء مقتله، بالإضافة إلى تفاصيل أحداث الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة أجنبي داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، وفور اخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة وكشف ملابساتها وهوية المجني عليه.

وأشار الفحص المبدئي لضباط مباحث الجيزة إلى أن المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وتبين إصابته بعدة إصابات أدت لمقتله.

وكشفت التحريات الأولية عن تنفيذ الجريمة منذ قرابة 48 ساعة واكتشف أصدقاءه الجريمة؛ بعد اختفائه بشكل مفاجئ، وعدم رده على هاتفه المحمول، فاضطروا للذهاب إلى شقته؛ ليعثروا على جثته.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

