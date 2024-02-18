30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول جهود الحكومة والاجراءات التي اتخذتها مع بعض المتلاعبين لمحاولات حجب السلع لرفع اسعارها، والاستعدادات لشهر رمضان.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها وبالفعل تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .



على صعيد اخر تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها طرح كميات كبيرة من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 40 % أمام المواطنين فى معرض كبير استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها الوزارة منذ 3 أعوام.