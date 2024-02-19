أوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر جديد في مصر

شهدت قائمة سيارات شركة اوبل الألمانية زيادة سعرية بشكل رسمي خلال فبراير الجاري، وشملت هذه الزيادات النسخة الرياضية جراند لاند موديل 2024، وذلك عن جميع الفئات التي تتوافر محليًا، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة بلغت 550 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 500 ألف جنيه، بينما تغيب الفئة الثالثة في قائمة الزيادات لعدم توافرها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة ومواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في مصر.

اوبل جراند لاند موديل 2024

تضم السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء، واضاءة نهارية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، وتجهيزات اخرى تتضمن جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

اوبل جراند لاند موديل 2024

وتأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بعجلة قيادة مالتي فانكشن، قفل مركزي للابواب، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، وحزمة من انظمة الفرامل ومساعدة قائد المركبة، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 163 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة 6 غيار أوتوماتيك.

اوبل جراند لاند موديل 2024

الأسعار الجديدة للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 2 مليون و349 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و799 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 2 مليون و599 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و99 ألف و990 جنيه.