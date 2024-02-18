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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس إنبي يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي "تنمية المهارات القيادية والإدارية"

رئيس إنبي يشهد حفل
رئيس إنبي يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي لشركة

 

 شهد المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى والمهندس/ رفعت فرج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) فعاليات حفل ختام البرنامج التدريبي "تنمية المهارات القيادية والإدارية" والذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية بالمقر الاجتماعي لشركة إنــبى في ١٤ فبراير ٢٠٢٤، بحضور عدد من مساعدي رئيس الشركة ومديرى العموم من الشركتين.

يأتي ذلك تماشياً مع مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصري وإعمالاً لتوجيهات  المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة تحديث وتطوير الإمكانيات والموارد البشرية لدى القطاع، وفي إطار الدور المحوري الذي تلعبه شركة إنــبى في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، وحرصها على تقديم أفضل البرامج التدريبية المميزة التي تلبي احتياجات قطاع البترول المصري ومتطلبات الشركات الشقيقة.

وقد أشاد المهندس رفعت فرج بالدور المحوري الذي تلعبه شركة إنــبى في مجال نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال تدريب وتطوير الموارد البشرية العاملة بقطاع البترول لمواجهة التحديات العالمية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للموارد البشرية بشركة إنــبى قامت بتصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي المكثف بهدف صقل الجدارات وتنمية المهارات لدى القيادة العليا بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز، وقد تم وضع أسس ومعايير للبرنامج من خلال توصيات رئيس مجلس إدارة شركة UGDC باختيار (20) متدرباً من السادة مديري العموم بالإدارات المختلفة لحضور البرنامج لمدة 10 أيام، تم خلالها التدرب على القيادة التأثيرية وقيادة فرق العمل وتفويض السلطة، واختتمت فعاليات البرنامج بتقديم أربع مشروعات لعرضها على الحضور ومناقشة آليات تنفيذها داخل الشركة.

قام بإلقاء المحاضرات الدكتور عصام الرفاعي استشاري الإدارة الإستراتيجية وعضو اللجنة الاستشارية العليا بمجلس الوزراء.

البترول شركة إنبي تطوير الموارد البشرية الغاز مجال تدريب

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