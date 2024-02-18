أمير ويلز يحضر حفل جوائز البافتا منفردًا وزوجته تتعافى من الجراحة

ظهر أمير ويلز بمظهر أنيق في حفل جوائز البافتا في لندن هذا المساء ، حيث وصل بمفرده لأكبر ليلة في السينما البريطانية - بينما لا تزال أميرة ويلز تتعافى من جراحة البطن في منزل العائلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وصل الأمير ويليام (42 عامًا) ، الذي يشغل منصب رئيس جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام منذ عام 2010 ، إلى المكان مرتديًا بدلة فيلكور البحرية المميزة وربطة عنق على شكل ديكيبو ​​وهو يلقي التحية على الحشود المتجمعة خارج قاعة المهرجانات الملكية.

بدا ولي العهد مسترخيًا حيث التقط صور سيلفي مع المعجبين وتحدث مع المحبين بينما كان يتجول على السجادة الحمراء.

بمجرد الدخول ، جلس الأمير ويليام بجوار الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت قبل أن تبدأ مراسم توزيع الجوائز التي يقدمها هذا العام ديفيد تينانت.

شهد الحدث الذي يضم نخبة من المشاهير حضور العديد من النجوم مثل مارغوت روبي وإميلي بلانت وإيما ستون وفلورنس بيو الذين ارتدين أجمل ملابسهن لحضور هذا الحدث السينمائي البريطاني.

يعتبر هذا أول ظهور رفيع المستوى للأمير ويليام منذ خضوع أميرة ويلز لعملية جراحية كبرى الشهر الماضي ، بالإضافة إلى أنباء تشخيص إصابة والده بالسرطان.

كان يُعتقد في البداية أنه سيغيب عن الحفل ، والذي يحضره عادةً مع كيت ، لكن بدا أن الأمير حريصًا على تمثيل العائلة المالكة في هذا الحدث.

خضعت الأم لثلاثة أطفال لعملية جراحية في 16 يناير في عيادة لندن ، ومنذ ذلك الحين عادت إلى كوخ أديلايد في وندسور لتكون مع أطفالها الثلاثة.