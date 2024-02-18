القومي للسينما يقيم فعاليات نادي الشباب بالاسكندرية

الأحد 18/فبراير/2024 - 09:06 م 2/18/2024 9:06:04 PM

واصل نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية امس السبت، بمركز الحرية والإبداع بالأسكندرية.

وخلال الفعاليات تم عرض كلاً من فيلم "العالم الجديد" إخراج "محمد الكسار"، فيلم " لسه فيه فرصة إخراج "عمر إبراهيم" ، فيلم ولد إخراج "محمد الكسار".

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارها كلآ من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" حيث تمت مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً ويشرف عليه الناقد السينمائي اسلام احمد، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.