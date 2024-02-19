دودة غريبة تضيء في ظلام أعماق المحيط على سواحل تشيلي.. تعرف عليها

تمكنت كاميرا تصوير مذهلة من التقاط مشاهد لعـ دودة غريبة تضيء ذاتيا وهي تتحرك بشكل متموج عبر منطقة الشفق (المنطقة الانتقالية بين النهار والليل في المحيط).

وبحسب مجلة “لايف سينس” العلمية، رصد باحثون من معهد شميدت للمحيطات هذه الدودة في أعماق البحار قبالة سواحل تشيلي أثناء رحلة بحثية استكشافية للقمم البحرية في المنطقة ونشروا الفيديو على موقع فيسبوك.

حددوا الكائن الحي على أنه دودة شفافة مجزأة (Tomopteris) - وهي دودة بحرية تقضي حياتها بأكملها في حركة مستمرة ، ولا تلمس قاع البحر أبدًا ولا ترى ضوء الشمس.

وقال ستيف هادوك ، العالم البارز وعالم الأحياء البحرية في معهد أبحاث خليج مونتري باي (MBARI) ، الذي يدرس هذا الجنس ولكنه لم يشارك في البعثة ، لموقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني: "إنهم يقضون حياتهم كلها في السباحة عبر المياه باستخدام صفوف من المجاديف ، على غرار الطريقة التي تستخدم بها دودة الأرض أجزائها للتنقل عبر التربة".

شاهد الباحثون الدودة المتوهجة باستخدام مركبة تعمل عن بعد (ROV) على عمق حوالي 1818 قدمًا (554 مترًا) ، ثم مرة أخرى على عمق حوالي 2225 قدمًا (678 مترًا) تحت السطح ، وفقًا لممثلين من معهد شميدت للمحيطات.

توجد أنواع Tomopteris عادةً في منطقة الشفق ، أو المنطقة المتوسطة المسافة، على أعماق تتراوح بين 660 قدمًا و 3300 قدمًا (200 متر إلى 1000 متر).

تسمى المجاديف الخشنة التي تستخدمها الديدان الشفافة المجزأة للسباحة بالبروزات. يمكن للديدان إطلاق ضباب من المخاط المضيء باللون الأصفر الذهبي من هذه البروزات.

يعتقد الباحثون أن هذا الضباب يعمل كستار دخاني يساعد الكائنات على التهرب من الحيوانات المفترسة.

لغز لون المخاط الذهبي العلماء ، حيث أن معظم الكائنات البحرية المضيئة بيولوجيًا تنبعث منها ضوء أزرق مخضر.

في السابق ، اكتشف هادوك وفريق من الباحثين في MBARI أن الألو مودين - وهي مادة كيميائية توجد عادة في هلام عصارة وأوراق النباتات - مسؤولة عن خلق هذا الضوء، ومع ذلك ، لا يزال الباحثون لا يعرفون بالضبط لماذا أو كيف يحدث ذلك.

لم يتضح ما إذا كانت الدودة مسؤولة عن إنتاج المادة الكيميائية ، لذلك يقترح أحد النظريات أنها قد تكتسب المادة الكيميائية من خلال نظامها الغذائي - والذي يشمل الياقات ، ويرقات الأسماك ، والديدان البحرية العوالة المسماة chaetognaths.

وقال هادوك: "يظل سبب اللون الأصفر أحد ألغاز الحياة في المحيط".