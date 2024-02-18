مستشار الأكاديمية العسكرية يكشف سر نشر وثائق عن نصر أكتوبر بهذا التوقيت

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن نشر وثائق عن حرب أكتوبر له أهمية كبيرة جدا للباحثين والمحللين والاعتماد على الوثائق في البحث العلمي يعطي له قيمة كبيرة.

وأضاف هشام الحلبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن المعرفة عن طريق الوثائق هي أقوى معرفة خاصة للأجيال القادمة في مواجهة بعض الأقلام غير المسؤولة لاسيما من قبل إسرائيل ولهذه الوثائق ميزة أنها شاملة لما قبل حرب أكتوبر والتخطيط وإدارة الحرب وفض الاشتباك والإعلام العسكري ومذكرات القادة وهي رسالة للداخل لما شهدته من تحديات والتغلب عليها.

وأكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هذه الوثائق كذلك رسالة ردع للخارج لأن بعض الدول تغتر بقوتها وتنسى ماحدث في حرب أكتوبر.

