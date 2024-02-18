عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: "جلسة استماع تاريخية.. مرافعة شفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم إسرائيل".

أوضح التقرير أن جلسات استماع تاريخية تستعد عقدها محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمرة منذ 67 عاما للأراضي الفلسطينية.

لفت التقرير إلى أنه على مدار 6 أيام ستنعقد جلسات الاستماع وستشارك خلالها 52 دولة و3 منظمات حقوقية، وذلك بموجب طلب أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن النظرة من تلك القضية يجري في ظل زخم الحرب الحالية على قطاع غزة، إلا أن الجلسات تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأفاد التقرير إلى أن القضية المنظورة في لاهاي تلك المرة ليست ذات صلة عن تلك الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب تهم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، والمتوقع أن تصدر قرارات وشيكة بشأنها.