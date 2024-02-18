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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج: نساعد في تحويل أموال ضرائب مجمدة من إسرائيل إلى الفلسطينيين

النرويج
النرويج

أعلنت الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، أنها ستساعد في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل.

وتقول الوزارة النرويجية في بيان: "سيلعب المخطط المؤقت دورا حاسما في منع السلطة الفلسطينية من الانهيار ماليا".

ووافقت إسرائيل على إطار الشهر الماضي يتم بموجبه إرسال الجزء المعين من الأموال الضريبية للسلطة الفلسطينية في غزة إلى النرويج، والتي ستحتفظ بالأموال حتى يأذن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتوجيهها إلى السلطة الفلسطينية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي لأموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها منذ نوفمبر، عندما قررت الحكومة خصم المبلغ المخصص لإرساله إلى غزة لدفع تكاليف الخدمات والرواتب في الجيب الساحلي.

الخارجية النرويجية السلطة الفلسطينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش انهيار مالي بتسلئيل سموتريتش

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