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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتسلم جائزة تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

صدى البلد

تسلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جائزة مبادرة حوافز  تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، ضمن 6 محافظات فازت بالجائزة وهي ( بني سويف، القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان)، حيث  يتم منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للمحافظات الفائزة. 
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر.

أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لهذا التكريم، الذي يمثل حافزا إضافيا لمزيد من الجهد ومواصلة العمل وفق مؤشرات أداء دقيقة لسرعة إنجاز الخطط والاستفادة من كامل المخصصات المالية ،التي تعتمدها الحكومة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تشمل كافة القطاعات والخدمات ، مشيدا بمبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.

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وأضاف المحافظ أنه المبادرة تسهم بشكل فاعل في تحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، لا سيما وأنه يتم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، وذلك وفق معايير وضعها معهد التخطيط القومي يتم من خلالها تقييم الأداء على مستوى المحافظات، حيث يمثل ذلك الأمر تطبيقاً عملياً للأسلوب المنهجي والعلمي في تحسين الأداء على مستوى تنفيذ الخطط التنموية والخدمية.

وأثنى المحافظ على الجهود النوعية التي ساهمت بها وزارتا التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بمحافظة بني سويف لتحقيق أفضل النتائج ، بجانب الجهود النوعية  للوزارتين في إعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة،لاسيما التعاون في مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مكثفة للعاملين  بالإدارة المحلية على مستوي ال 27 محافظة، والتي تساهم بشكل واضح في وضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة .

كما هنأ محافظ بني سويف جميع العاملين بديوان عام المحافظة والجهاز التنفيذي بأكمله ، حيث  جاءت هذه الجائزة ترجمة حقيقية لجهودهم ، مشيرا إلى أن بني سويف تعمل من خلال فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب، وأنه يتم تشكيل لجان متخصصة "كل في ملفه" لتتكامل كل هذه الجهود مع جهود منظومة العمل بالمحافظة وفق استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقتها المحافظة كأول المحافظات في هذا الشأن منذ عام 2020 وتأتي في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف طة التنمية الاقتصادية والاجتماعية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية وزارة التخطيط والتنمية

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