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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشهد فعاليات اليوم الترفيهي للطلاب

صدى البلد

شهد الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، فعاليات اليوم الترفيهي للطلاب والعاملين الذي نظمته إدارة رعاية الشباب، وذلك في ظل اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، وخلق جو من البهجة، وتجديد النشاط والطاقة الإيجابية.

تضمنت الفعاليات مشاركة رئيس الجامعة الطلاب في عددًا من الألعاب الرياضية ومنها كرة القدم، السلة، الطائرة، وتنس الطاولة، كما تضمن اليوم إقامة بعض الألعاب الترفيهية كالشطرنج والدومينيو وشد الحبل، ومسابقات للألغاز بالإضافة إلى فقرة فنية غنائية.

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وأشار الدكتور جان إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية شاملة ومشجعة للطلاب، لتعزيز الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية بين الطلاب، موضحًا أن تأهيل الطلاب يجب ألا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط ولكن يجب أن يشتمل أيضًا على الجوانب الثقافية والفنية.

وأكد رئيس الجامعة أن من أولويات الجامعة إعداد الكوادر ورفع كفاءة الطلاب من خلال تنظيم المسابقات للبحث عن الموهوبين وتدريبهم. لافتًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بهدف تكوين مجتمع طلابي قوي متطور، وتوفير أجواء تحفيزية لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية.

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