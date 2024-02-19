صاحبها مطلوب للعدالة.. لن تصدق ماذا وجدوا في دار جنازات بـ أمريكا

كشفت شرطة ولاية كولورادو الأمريكية أن مدير إحدى دور الجنازات مطلوب للعدالة بعد العثور على مفأجاة مرعبة وغير قانونية داخل منزله.

عثر عمال نظافة على بقايا جثث محترقة لعشرات الأشخاص بعد طرد مايلز هارفورد في أوائل فبراير من منزله في دنفر، عاصمة كولورادو الواقعة غرب الولايات المتحدة.

عثرت قوات الشرطة في منزل الرجل على سيارة لدفن الموتى فيها جثة امرأة تبلغ 63 عاما توفيت قبل 18 شهرًا بالإضافة إلى مزيد من الصناديق التي تحتوي على رفات.

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وكانت الجثة موضوعة في السيارة منذ وفاة المرأة في أغسطس 2022 بحسب العناصر الأولى للتحقيق علمًا بأن مايلز هارفورد كان يدير دار الجنازات في دنفر أُغلقت في سبتمبر 2022.



وصدرت مذكرة اعتقال في حق الرجل البالغ 33 عاما للاشتباه في إساءة استخدام جثث والتزوير والسرقة، بحسب شرطة دنفر.

أوضحت الشرطة في بيانها: "كان المحققون على تواصل مع هارفورد الذي كان موجودا في منطقة دنفر، ويعملون راهنا على تسهيل اعتقاله في إطار مذكرة الاعتقال".

يذكر أنه في العام الماضي، عُثر على نحو 200 جثة متحللة في دار جنازات مهجورة في مدينة كولورادو سبرينجز، بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة.