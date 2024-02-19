عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

صدى البلد

أكد عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، مطالبًا بضرورة مساندة التوأم في المهمة القادمة، خصوصا بعد التطور الرهيب لمستوى منتخبات قارة إفريقيا.

 

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك تطور واضح في مستوى منتخبات افريقيا، وعلينا دعم تجربة التوأم، وأن نصبر للنهاية معهم، وعدم الاكثار من الحديث في موضوع محمد صلاح، فهو لاعب كبير وأثر كثيرًا في الجمهور وحتى الأطفال".

 

وأضاف: "اتمنى التوفيق للتوأم، وهو تحدٍ كبير لهما، ولديهما خبرات كبيرة سوف يتم الاستفادة منهم، ولكن علينا دعم الجهاز الفني، ومساندة المنتخب للوصول لكأس العالم".

 

وتابع: "الأهلي كان بعيد عن المستوى المعهود أمام شباب بلوزداد في ظل الغيابات الكثيرة، ولكن لست قلق لأن الفريق قادر على العودة بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة".

 

وأكمل: "فريق شباب بلوزداد كان يلعب بشكل جيد وقوي، والأهلي خرج بنتيجة جيدة، والفترة القادمة سوف يقدم الفريق مستوى أفضل في المباريات القادمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ