أمطار على القاهرة.. الأرصاد: شبورة في ساعات الصباح الأولى وطقس بارد ليلا

تشهد المحافظات اليوم الإثنين طقسا دافئا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية.. وذلك بحسب ما صرحت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد الجوية : يسود أيضا طقس شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد ليلا وفي ساعات الصباح الباكر، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد.





وأكدت الهيئة العامة للارصاد أن هناك أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.



وحذرت الهيئة من شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.