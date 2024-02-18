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مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن حالة الطقس حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقالت “غانم” إن اليوم متوقع وجود تحسن طفيف في الأحوال الجوية، موضحة أن اليوم هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات و ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بجانب اعتدال سرعات الرياح.


وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للدفء خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ في المحافظات الجنوبية، ومائل للبرودة في المحافظات الشمالية.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار؛ ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتمتد خفيفة إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وهي غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

 

شاهد الفيديو:

 

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