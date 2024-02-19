فتاة أوكرانية تتحول سلوكيا ككلب لهذا السبب الغريب

عثرت السلطات الأوكرانية على فتاة صغيرة تدعى أكسانا مالايا تعيش بين كلاب الأسرة وتقلد جميع سلوكياتها تقريبًا، بما في ذلك النباح وطريقة الأكل.

وفقًا لما لصحيفة ديلي ستار، أهملت والدة أكسانا وأبها، وهو مدمن على الكحول، العناية بها لأن لديهما "أطفالًا كثيرين". ونتيجة لذلك، تُركت أكسانا تعيش مع كلاب الأسرة منذ أن كانت في الثالثة من عمرها.

بدأت مغامرتها الأولى في عالم الكلاب ليلةً شديدة البرودة عندما لجأت إلى كلبة الأسرة، نايمة، بحثًا عن الدفء.

تحدثت أكسانا، البالغة من العمر 42 عامًا الآن، عن نشأتها غير التقليدية قائلة: "كان لدى أمي الكثير من الأطفال، ولم يكن لدينا أماكن نوم كافية".

مع مرور السنين، تطورت ميولها الكلبية إلى درجة أنها بدأت في المشي على أربع، والنبح، وتناول الطعام مباشرة من الأرض.

حتى أنها ادعت أنها كانت قادرة على التحدث إلى الكلاب، قائلة: "كنت أتحدث إليهم، وكانوا ينبحون، وأردد ما يقولون".