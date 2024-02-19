قيادي بحماس يعلن استشهاد 6000 عنصر في القتال بغزة

أعلن قيادي في حماس، أن الحركة الفلسطينية فقدت 6 آلاف عنصر خلال القتال المستمر منذ 4 أشهر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “رويترز” للأنباء، أن حماس قادرة على مواصلة القتال وهي مستعدة لحرب طويلة في رفح وغزة.

وأشار "خيارات نتنياهو صعبة وخياراتنا كذلك. يمكنه أن يحتل غزة لكن حماس لا تزال صامدة وتقاتل. ولم يحقق أهدافه المتمثلة في قتل قيادة حماس أو القضاء على الحركة”.

من جانبه، كشف أسامة حمدان المسؤول في حركة حماس، أن صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يضمن التوصل إلى اتفاق محتمل في قطاع غزة.

وأشاد حمدان، بالمقاومة كحل للحرب نظراً لتاريخ إسرائيل الطويل في عدم الامتثال لوعودها.

وقال إن “مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى اتفاق محتمل”.

كما أشاد بعملية عاصفة الأقصى التي قامت بها حماس، قائلا إنها “جعلت إسرائيل والولايات المتحدة تدركان أن محور المقاومة قادر على ممارسة الضغط بهدف دعم الحركات في غزة وتغيير المعادلة السياسية لصالح جبهة المقاومة”.