عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الهلباوي يحيى حفلا بساقية الصاوى 29 فبراير

صدى البلد

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي يوم 29 فبراير الجارى فى تمام الثامنة مساء.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

 

ويتميز علي الهلباوي بتقديم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية وقدم العديد من الأعمال الناجحة والحفلات الممتعة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وبدأ المنشد علي الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد.

كما قدم العديد من من الأعمال أبرزها أغنية تحمل اسم "حقك وحقي" والتي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب " وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.

 

 

المنشد على الهلباوى علي الهلباوي محمد الهلباوي حفلات ساقية الصاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

القرار النهائي .. ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ