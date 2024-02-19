وزير البترول: التحديات العالمية أثرت على دعم مصر لمشروعات الطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كثيرة، وتحديات بسبب ما يحدث في العالم، والتي بدأت بفيروس كورونا، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، والأحداث الأخيرة في غزة.

وأضاف وزير البترول، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة كميزانية عامة غير قادرة على الانفاق على المشروعات الخاصة بالطاقة كما هو مطلوب، ولكن المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، أو البنك الدولي يكون لهم دور في المساعدة والمساهمة.

وكشف أن الجهات السالف ذكرها تحتاج لـ ضمانات من أجل الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص كان له دور في تنفيذ المشروعات، وأن الأزمات العالمية أثرت على مشروعات الطاقة النظيفة، وأنه على عام 2030، تكون الطاقة النظيفة مضاعفة، وهذا يتطلب تحدي كبير.