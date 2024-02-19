عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول: نعمل على خطة متكاملة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز

صدى البلد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أننا نعمل على خطة متكاملة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة طاقات التكرير والبتروكيماويات حتى عام 2030 باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار.


 وأضاف ، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لديها خطة، ونتطلع إلى المزيد من النجاح لتلبية احتياجات الشعب.

 

وقد أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول في مصر حقق قصص نجاحات، منها توصيل الغاز لـ 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز لها خلال الـ 9 سنوات الماضية، وهذا يعني 60%.

وأوضح أنه  تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن 70 % منها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لعمل السيارات بالغاز، وذلك في 2020.

وأضاف وزير البترول، أنه تم تضعيف محطات تمويل السيارات بالغاز، لتصل لـ 1000 محطة.

ولفت إلى أنه تم التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في توفير الطاقة لإنتاج الكهرباء، وأنه تم تنفيذ اللوحات الخشبية من قش الأرز.

وأوضح أنه مع تزايد التوجهات العالمية من أجل الحفاظ على المناخ، فمصر لديها خطة من أجل استخدام الهيدروجين منخفض الكربون.

وأوضح أن قطاع البترول يسير وفق خطة من أجل الحفاظ على المناخ، واستخدام الهيدروجين الأخضر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ