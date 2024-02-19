وزير البترول: نعمل على خطة متكاملة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أننا نعمل على خطة متكاملة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة طاقات التكرير والبتروكيماويات حتى عام 2030 باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار.



وأضاف ، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لديها خطة، ونتطلع إلى المزيد من النجاح لتلبية احتياجات الشعب.

وقد أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول في مصر حقق قصص نجاحات، منها توصيل الغاز لـ 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز لها خلال الـ 9 سنوات الماضية، وهذا يعني 60%.

وأوضح أنه تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن 70 % منها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لعمل السيارات بالغاز، وذلك في 2020.

وأضاف وزير البترول، أنه تم تضعيف محطات تمويل السيارات بالغاز، لتصل لـ 1000 محطة.

ولفت إلى أنه تم التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في توفير الطاقة لإنتاج الكهرباء، وأنه تم تنفيذ اللوحات الخشبية من قش الأرز.

وأوضح أنه مع تزايد التوجهات العالمية من أجل الحفاظ على المناخ، فمصر لديها خطة من أجل استخدام الهيدروجين منخفض الكربون.

وأوضح أن قطاع البترول يسير وفق خطة من أجل الحفاظ على المناخ، واستخدام الهيدروجين الأخضر.