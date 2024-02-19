البنك الدولي: تحول كبير في مجال الطاقة بمصر

أكد غوانغزي تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، أن هناك تحول كبير في مجال الطاقة بمصر، وإزالة الكربون، حيث أن مصر كان 600 ألف مواطن يعانون من عدم وصول الطاقة في الصحراء الكبرى.

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك شوط طويل تم بعد قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر، من أجل الحفاظ على المناخ.

وأشار إلى أن التغرات المناخية وتحقيقة التنمية هما أمرين نتحدث عنها، ووعن التمويلات التي تتم، ففي حالة التخلي عن واحد منهما لن يكون هناك نجاحات بقطاع الطاقة.

ولفت إلى أنه تم الحديث مع المسؤولين في مصر من أجل تحقيق النجاحات بشأن التحول بالطاقة، وأن هناك تحديات كبيرة، من أجل الوصول لحيادية الصفرية بالطاقة، وأن يكون هناك حفاظ على المناخ.