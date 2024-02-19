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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت 40% بسبب ما يحدث بالبحر الأحمر

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة ٤٠% بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.
 

وأضاف، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، أن هناك 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة في مصر يعملون بالغاز الطبيعي، لو لدينا فرصة تمويل أكبر سنعتمد على الطاقة النظيفة بشكل أكبر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفيذها، بينما دول أفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل المنخفض .

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 15 مليون وحدة، وهذا كلف الدولة وقت وجهد وأموال كثيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية والطرق، وأنه خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدًا.

 

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السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

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