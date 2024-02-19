الزمالك يعود للدوري بصفقاته الجديدة.. خالد الغندور يعلق على مباراة اليوم مع الإسماعيلي

علق الإعلامي خالد الغندور على عودة الزمالك اليوم لمبارياته بمواجة الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"#اليوم :

الزمالك يعود للدوري بصفقاته الجديدة

بمواجهة الاسماعيلي علي ملعبه 7 مساءاً".

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه يجب إيقاف أي لاعبين ناشئين من الأهلي والزمالك تجاوزوا في المباريات الأخيرة، مع ضرورة إعلان العقوبات بشكل رسمي، مبديًا غضبه من خروج اللاعبين الصغار عن القيم والاخلاق، مشيرا إلى أن الأجواء المحيطة بهؤلاء اللاعبين هي السبب في تلك التجاوزات.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك (حدث تاريخي) خصوصا في ظل الانفلات الأخير عبر السوشيال ميديا، لكن تلك الزيارة ستهدئ الأوضاع، وسيكون له مردود ايجابي في المرحلة المقبلة".