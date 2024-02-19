الأرصاد: تحسن كامل في الأحوال الجوية.. وتراجع فرص سقوط الأمطار بالمحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بأغلب المحافظات، وبخاصة المحافظات الداخلية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة بدرجة إلى 2 درجة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن: "طقس فترة النهار سيكون دافئا في معظم المحافظات عدا بعض المناطق بالسواحل الشمالية للبلاد التي يكون طقسها من مائل للبرودة إلى مائل للدفء خلال فترة النهار، وبخاصة مع وجود أشعة الشمس".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل، فإن الانخفاض سيكون ملحوظا في قيم الحرارة، ويكون الانخفاض محسوسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، والأجواء شديدة البرودة في معظم الأنحاء، خاصة في الأماكن المفتوحة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، كما ستقل فرص الأمطار اليوم عن الأيام الماضية وتكون بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري".

