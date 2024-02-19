سلاح ومخدرات.. حملات مكبرة على البؤر الإجرامية في 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمان) و ضبط (6) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (6 قطع سلاح أبيض) بحوزة (6 متهمين).

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و تنفيذ (787) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس") وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.