الأمن العام يحل لغز واقعتي سرقة بـ الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) من ضبط واقعتى سرقة حيث تم ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقتين- دراجة نارية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (6وقائع سرقة هواتف محمولة)، وأرشدا عن المسروقات.

تم ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بالقاهرة) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وإرتكابه سرقة (4 هواتف محمولة)، وأرشد عن المسروقات لدى إثنين عملائه سيئى النية (مالك وعامل بمحل هواتف محمولة بالقاهرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.